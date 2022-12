Χωρίς τους Γκαμπριέλ Ζεσούς και Άλεξ Τέλες θα πορευθεί στο υπόλοιπο του Μουντιάλ η Βραζιλία, καθώς όπως αναφέρει η «Globo» αμφότεροι τέθηκαν νοκ-άουτ μετά το παιχνίδι με το Καμερούν.

Την ώρα που παραμένει αμφίβολο αν ο Νεϊμάρ θα προλάβει το ματς των «16» κόντρα στη Νότια Κορέα, η Βραζιλία χάνει οριστικά δύο παίκτες ενόψει της συνέχειας του Μουντιάλ.

Γκαμπριέλ Ζεσούς και Άλεξ Τέλες δεν υπολογίζονται από τον Τίτε, καθώς αμφότεροι αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών από το ματς κόντρα στο Καμερούν. Ο στράικερ της Άρσεναλ έπαιξε βασικός, αντικαταστάθηκε στο β' μέρος και διαπιστώθηκε πως έχει ενοχλήσεις στο γόνατο, γεγονός που δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί στο υπόλοιπο της διοργάνωση. Στους Κανονιέρηδες, μάλιστα, αναμένεται να επιστρέψει με το νέο έτος.

Από την άλλη, ο Άλεξ Τέλες έγινε αναγκαστική αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και φάνηκε να κουτσαίνει, με το πόρισμα των εξετάσεων να επιβεβαιώνει τους φόβους πως δεν θα μπορούσε να παίξει ξανά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

