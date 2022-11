Πρόωρο τέλος είχε για τον Αντρέ Ονάνα το φετινό Μουντιάλ, καθώς μετά από έντονη διαφωνία με τον προπονητή του Ριγκομπέρ Σονγκ, αποκλείστηκε από την αποστολή του Καμερούν! Βασικός με Σερβία ο Επασί, αρχίζουν το ματς οι Ενκουλού, Κουντέ, Ζίβκοβιτς.

Από το πουθενά «μπάχαλο» στις τάξεις της εθνικής Καμερούν, η οποία χάνει τον βασικό της κίπερ κι έναν εκ των κορυφαίων παικτών του ρόστερ για το... τίποτα.

Ο Αντρέ Ονάνα, βασικός στην πρεμιέρα, αποκλείστηκε από την αποστολή των Λιονταριών κατόπιν απόφασης του Ριγκομπέρ Σονγκ, λόγω έντονης διαφωνίας που είχαν μεταξύ τους αναφορικά με το στυλ παιχνιδιού του κίπερ της Ίντερ.

Ο Σονγκ φέρεται να ζητούσε πιο «παραδοσιακή» προσέγγιση, κάτι για το οποίο ο Ονάνα ήταν ανένδοτος, με αποτέλεσμα ο ομοσπονδιακός τεχνικός να πάρει δραστικά μέτρα και να τον εξαιρέσει από την 26μελή λίστα του Καμερούν.

Έτσι, φανέλα βασικού στο παιχνίδι κόντρα στη Σερβία παίρνει ο πρώην κίπερ του ΟΦΗ, Ντεβίς Επασί. Στο αρχικό σχήμα βρίσκονται και οι ενεργοί «Έλληνες», οι Κούντε (Ολυμπιακός), Ενκουλού (Άρης) και Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ).

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ 🇨🇲 #Qatar2022



Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz