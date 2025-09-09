Μουντιάλ 2026: Μοναδικές στιγμές για το Πράσινο Ακρωτήρι που αγγίζει το «θαύμα» (vid)

Ραντεβού με την ιστορία είναι έτοιμο να δώσει το Πράσινο Ακρωτήρι που μετά τη νίκη του απέναντι στο Καμερούν βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην παρθενική του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ!

Κάτι λιγότερο από 550.000 κάτοικοι στο Πράσινο Ακρωτήρι περιμένουν πώς και πώς για αυτό που έμοιαζε απίστευτο: Να δουν την εθνική τους ομάδα να αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Μουντιάλ! Κι όμως, με έξι νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα στον όμιλό του, το Πράσινο Ακρωτήρι βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την εκπλήρωση ενός μοναδικού ονείρου.

Το Μουντιάλ 2026 πλησίασε ακόμη περισσότερο μετά την εντός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στο Καμερούν και το άφησε στην δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς να χωρίζουν τις δύο ομάδες. Οι στιγμές που ακολούθησαν της νίκης ήταν μοναδικές και... δυνατές με τον κόσμο να «εισβάλλει» στον αγωνιστικό χώρο και να ανάβει καπνογόνα πανηγυρίζοντας για το... επικείμενο θαύμα.

Μόλις 12 χρόνια μετά το ντεμπούτο του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το Πράσινο Ακρωτήρι ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη στιγμή στα κιτάπια της δικής του ποδοσφαιρικής ιστορίας! Και συνακόλουθα να γίνει μόλις η δεύτερη σε πληθυσμό χώρα που θα συμμετέχει σε Μουντιάλ, μετά την Ισλανδία το 2018.

     

