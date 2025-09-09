Μουντιάλ 2026: Μοναδικές στιγμές για το Πράσινο Ακρωτήρι που αγγίζει το «θαύμα» (vid)
Κάτι λιγότερο από 550.000 κάτοικοι στο Πράσινο Ακρωτήρι περιμένουν πώς και πώς για αυτό που έμοιαζε απίστευτο: Να δουν την εθνική τους ομάδα να αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Μουντιάλ! Κι όμως, με έξι νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα στον όμιλό του, το Πράσινο Ακρωτήρι βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την εκπλήρωση ενός μοναδικού ονείρου.
Το Μουντιάλ 2026 πλησίασε ακόμη περισσότερο μετά την εντός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στο Καμερούν και το άφησε στην δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς να χωρίζουν τις δύο ομάδες. Οι στιγμές που ακολούθησαν της νίκης ήταν μοναδικές και... δυνατές με τον κόσμο να «εισβάλλει» στον αγωνιστικό χώρο και να ανάβει καπνογόνα πανηγυρίζοντας για το... επικείμενο θαύμα.
🇨🇻🇨🇻🇨🇻 GOL GOL GOL GOOOOOOOOLAZOOOOO DE CABO VERDE QUE SE ACERCA A SU PRIMER MUNDIAL!— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 9, 2025
MIREN LA CORRIDA QUE SE MANDÓ LIVRAMENTO!! 1-0 PARA GANARLE A CAMERÚN. ME VUELVO LOCO!pic.twitter.com/drIZ0kn8fl
📸 - CAPE VERDE HAVE BEATEN CAMEROON 1-0 AND ARE CLOSE TO A DIRECT WORLD CUP 2026 QUALIFICATION.
THE FANS HAVE INVADED THE PITCH. pic.twitter.com/12TlS6yAr0— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 9, 2025
Μόλις 12 χρόνια μετά το ντεμπούτο του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το Πράσινο Ακρωτήρι ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη στιγμή στα κιτάπια της δικής του ποδοσφαιρικής ιστορίας! Και συνακόλουθα να γίνει μόλις η δεύτερη σε πληθυσμό χώρα που θα συμμετέχει σε Μουντιάλ, μετά την Ισλανδία το 2018.
🇨🇻 Wow! Cape Verde have beaten Cameroon and moved four points clear at the top of their group with two games to go as they chase a first-ever World Cup appearance.— The Sweeper (@SweeperPod) September 9, 2025
The African islanders would be the second-smallest country by population (525,000) to ever play at a finals - after… pic.twitter.com/UdyqkrNIan
