Δεν ενσωματώθηκε στην εθνική Καμερούν ο Μουκουντί

Νέα ανατροπή στην υπόθεση του Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος τελικά δεν πήγε στην εθνική του Καμερούν. Ο λόγος που τελικά εκείνος επέλεξε να απέχει.

Αρνητική κατάληξη είχε τελικά η ιστορία της κλήσης του Αρόλντ Μουκουντί από την εθνική Καμερούν. Παρ' ότι τελικά φαινόταν πως εκείνος θα ταξιδέψει και θα ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα, αυτό δεν συνέβη.

Ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ βρέθηκε στις αρχικές κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, Μαρκ Μπρις, με την κλήση του όμως να ακυρώνεται στην συνέχεια. Ο υπεύθυνος Τύπου της ομάδας, Τιερί Εντό επιβεβαίωσε πριν λίγες μέρες ότι τα δεδομένα άλλαξαν πάλι κι εκείνος τελικά θα δώσει κανονικά το «παρών», όμως δεν έκανε ποτέ το ταξίδι.

Η εξέλιξη αυτή επήλθε ως αποτέλεσμα προσωπικής απόφασης του 27χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεώρησε πως το όλο αυτό θέμα που δημιουργήθηκε, ήταν δείγμα έλλειψης σεβασμού προς το πρόσωπό του.

Εκείνο που ενόχλησε περισσότερο τον Μουκουντί στην όλη διαδικασία σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε το Kamerfoot από τον εκπρόσωπο του παίκτη στην Γαλλία ήταν πως κατά τη διάρκεια όλου αυτού του μπερδέματος, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Μαρκ Μπρις δεν έκανε καν τον κόπο να τον πάρει ένα τηλέφωνο για να του εξηγήσει την κατάσταση και να τον ηρεμήσει.

Κάπως έτσι το Καμερούν θα παραταχθεί απόψε (22:00) στο εντός έδρας παιχνίδι με την Σουαζιλάνδη χωρίς τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ. Τα «αδάμαστα λιοντάρια» είναι στην δεύτερη θέση του τέταρτου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ έχοντας 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από το πρώτο Πράσινο Ακρωτήριο.