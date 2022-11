Ο Λιονέλ Μέσι απεικονίζεται σε βίντεο από τα αποδυτήρια να «σκουπίζει» το πάτωμα με φανέλα του Μεξικό και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μποξ, Κανέλο, ξέσπασε στα social media.

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε ένα βίντεο από τα αποδυτήρια της Αργεντινής μετά τον θρίαμβο επί του Μεξικό, στο οποίο ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται να πατάει πάνω στη μεξικάνικη φανέλα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Κι ενώ η συντριπτική πλειονότητα κάνει λόγο για απομονωμένο απόσπασμα που αδικεί τον Αργεντινό σταρ και πως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, το βιντεάκι ήταν αρκετό για να κάνει έξαλλο τον παγκόσμιο πρωταθλητή του μποξ, Κανέλο Άλβαρες με τον «Pulga».

Ο Μεξικανός πυγμάχος κατηγορεί τον Μέσι για ασέβεια και δήλωσε στο αρχικό του tweet ότι παρακαλάει τον Θεό να μην τον συναντήσει μπροστά του! Στα σχόλια κάτω από την ανάρτησή του, πολλοί υπερασπίστηκαν τον Αργεντινό και δήλωσαν ότι πρόκειται για παρερμηνευμένο απόσπασμα, αλλά ακόμα και έτσι, ο Κανέλο δεν συγχωρεί στον Αργεντινό το ότι έριξε στο πάτωμα τη φανέλα του Μεξικό που πήρε μετά το τέλος του αγώνα.

Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting.



If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu