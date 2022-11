Ο κεντρικός αμυντικός της Αργεντινής, Νικολάς Οταμέντι, ανέβασε βίντεο στα Social Media με το πάρτι που έστησαν οι ποδοσφαιριστές της Αλμπισελέστε στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί του Μεξικού.

Ο Λιονέλ Μέσι με ακόμα μια ποδοσφαιρική του «παράσταση» έβαλε την «υπογραφή» του με γκολ και ασίστ στη νίκη της Αργεντινής κόντρα στο Μεξικό και πλέον η ομάδα του Σκαλόνι έχει την πρόκριση στους «16» στα χέρια της. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Μπενφίκα, Νικολάς Οταμέντι, ανέβασε βίντεο στα Social Media με το «πάρτι» που έστησαν οι ποδοσφαιριστές της Αλμπισελέστε μετά το ματς στα αποδυτήρια.

Argentina players were HYPE after beating Mexico 🗣🎶



(via @Notamendi30) pic.twitter.com/VIFSoiqsZJ