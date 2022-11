O Κριστιάνο Ρονάλντο μια μέρα μετά τη νίκη της Πορτογαλίας επί της Γκάνας και το ιστορικό του γκολ έβγαλε έξω τους συμπαίκτες του για δείπνο.

Δείπνο... συσπείρωσης στην Πορτογαλία. Το βράδυ της Παρασκευής (25/11), μια ημέρα μετά τη νίκη επί της Γκάνας για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ οι ποδοσφαιριστές του Φερνάντο Σάντος «εκμεταλλεύτηκαν» το ρεπό που τους έδωσε ο πολύπειρος τεχνικός και βγήκαν για φαγητό στη Ντόχα μετά από πρωτοβουλία του αρχηγού, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σταρ κέρασε δείπνο τους συμπαίκτες του, θέλοντας τόσο να γιορτάσει το νέο του ρεκόρ ως πρώτος παίκτης με γκολ σε πέντε Μουντιάλ, όσο και να συμβάλει στη «σύσφιξη» των σχέσεων των ποδοσφαιριστών του ρόστερ. Από το τραπέζει έλειπαν οι Κανσέλο, Μπερνάρντο Σίλβα και Ζοσέ Σα, οι οποίοι προτίμησαν να περάσουν τον χρόνο τους με μέλη της οικογένειας τους που ταξίδεψεαν στο Κατάρ.

Το δείπνο διήρκησε μέχρι τις 23:30 και εν συνεχεία οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στο ξενοδοχείο με το πούλμαν της ομάδας.

Cristiano Ronaldo hoisted a dinner for the team last night after their win vs Ghana. pic.twitter.com/iap1RVwhaP