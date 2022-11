Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπραξε ως σωστός αρχηγός και συμπαίκτης μετά το τέλος του αγώνα με την Γκάνα, σπεύδοντας να ανεβάσει το ηθικό του Ντιόγκο Κόστα μετά την παρ' ολίγον ολέθρια γκάφα του στην τελευταία φάση του αγώνα.

Λέγονται και γράφονται πολλά το τελευταίο διάστημα για το κατά πόσο η εθνική Πορτογαλίας έχει κλυδωνιστεί από το σίριαλ Κριστιάνο Ρονάλντο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη συνύπαρξη του CR7 με πρώην συμπαίκτες του στους Κόκκινους Διαβόλους. Η πραγματικότητα, όμως, αποδεικνύει ότι στην εθνική του ομάδα, ο 37χρονος σούπερ σταρ χαίρει απόλυτου σεβασμού και τον ανταποδίδει στους υπόλοιπους, αποτελώντας πρότυπο αρχηγού και συμπαίκτη για την ομάδα του Φερνάντο Σάντος.

Αυτό αποτυπώνεται και από το πώς έπραξε μετά το τέλος του εναρκτήριου αγώνα των Ιβήρων στο Μουντιάλ κόντρα στην Γκάνα. Οι Αφρικανοί άγγιξαν την ισοφάριση στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν ο Ινιάκι Γουίλιαμς πανέξυπνα περίμενε πίσω από τον κίπερ, Ντιόγκο Κόστα και την κατάλληλη στιγμή τον αιφνιδίασε και έκλεψε την μπάλα, αδυνατώντας όμως να βρει ισορροπία και να εκτελέσει προς την εστία, με το 3-2 να παραμένει μέχρι τέλους.

Ο τερματοφύλακας της Πόρτο παρά το ότι γλίτωσε το 3-3, τα έβαλε με τον εαυτό του αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα και εκεί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε δράση. Πλησίασε τον νεαρό πορτιέρε μαζί με τον ομοθεσίτη του, Ζοσέ Σα και όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε, προσπάθησε να του ανεβάσει το ηθικό, λέγοντάς του:

«Νικήσαμε, πρέπει να χαμογελάς, νικήσαμε! Άλλη μια νίκη και είμαστε στην επόμενη φάση, μπορείς να χαμογελάσεις, πάμε! Νικήσαμε», σε ένα στιγμιότυπο για το οποίο ο βετεράνος σταρ κέρδισε την αποθέωση στα social media.

Cristiano to Diogo Costa: “We won, you have to laugh, we won! Another victory and we go through, you can laugh, let's go! We won. 👏🏼 pic.twitter.com/LBefUzknTu