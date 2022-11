Η απάντηση στον προπονητή του Καναδά, Τζον Χέρντμαν, και στο «πάμε να γ@&#*ουμε την Κροατία», ήρθε από τον Τύπο της χώρας.

Ο προπονητής του Καναδά, Τζον Χέρντμαν εμφανίστηκε κάτι παραπάνω από αισιόδοξος για τη συνέχεια της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και έδωσε το σύνθημα της νίκης ενόψει του ματς με την Κροατία με έναν μάλλον άκομψο τρόπο: «Είπα στους παίκτες μου ότι εδώ ανήκουν. Και ότι θα πάμε να γ@&#*ουμε την Κροατία. Τόσο απλά». Η απάντηση από πλευράς Κροατών ήρθε με τον Τύπο της χώρας να κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο μια ολόσωμη φωτογραφία του Χέρντμαν και τίτλο: «Έχεις το στόμα, αλλά έχεις και τις μπ@λες;».

#CRO newspaper targets #CAN coach John Herdman after he said "We're going to go & F*** Croatia"



His words came after #BEL loss where he shared what he told his team in post-match huddle #HSV #WeCAN #CROCAN



Headline reads "You have the mouth but do you have the balls as well?" pic.twitter.com/L5aFnZnbKd