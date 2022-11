Ο Νεϊμάρ αποχώρησε από το ματς της Βραζιλίας με τη Σερβία με πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο και η κάμερα τον έπιασε να κλαίει στον πάγκο από τους πόνους.

Η Βραζιλία έκανε πρεμιέρα με το «δεξί» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, καθώς επικράτησε της Σερβίας με 2-0, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον σκόρερ των δυο γκολ Ριτσάρλισον. Εκτός όμως από τη χαρά της νίκης ο Τίτε έχει και την αγωνία για την κατάσταση του Νεϊμάρ.

Ο Βραζιλιάνος σταρ τραυματίστηκε στον αστράγαλο έπειτα από μαρκάρισμα του Μιλένκοβιτς και αντικαταστάθηκε στο 80' από τον Άντονι. Η κάμερα έπιασε τον σταρ της Σελεσάο να κλαίει στον πάγκο από τους πόνους, ενώ σε φωτογραφία φαίνεται πως ο αστράγαλος του έχει πρηστεί.

Neymar looks to be in pain 🤕 pic.twitter.com/MIKMmjRf7z