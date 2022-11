Ιστορία έγραψε η Στεφανί Φραπάρ, τέταρτη διαιτητής του Μεξικό-Πολωνία, αφού έγινε η πρώτη γυναίκα ρέφερι που ορίζεται σε παιχνίδι Μουντιάλ.

Οι παίκτες του Μεξικού και της Πολωνίας μάχονταν στο χορτάρι την ώρα που λίγα μέτρα μακριά από την πλαϊνή γραμμή μια γυναίκα φρόντιζε να γράψει το όνομά της στην ποδοσφαιρική ιστορία. Ο λόγος για τη Στεφανί Φραπάρ, 38χρονη ρέφερι από τη Γαλλία, που έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής που ορίζεται σε παιχνίδι Μουντιάλ, αφού στη συγκεκριμένη αναμέτρηση διετέλεσε τον ρόλο της τέταρτης ρεφ. Η ίδια ήταν και η πρώτη γυναίκα που ορίστηκε σε παιχνίδι Champions League και Ligue 1.

