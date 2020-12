Στεφανί Φραπάρ: Γεννήθηκε για να βγάλει... κόκκινη κάρτα στα κατεστημένα (pics & vid)

AEK - Μπράγκα: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Η 3η μέρα του Δεκεμβρίου του 2020 είναι διαφορετική από τις άλλες στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Περισσότερο αισιόδοξη. Λίγο πιο πολύ δίκαιη. Κοιτάζει στα μάτια τις γυναίκες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντικρίζει και τους άντρες.

Η Στεφανί Φραπάρ από τις 2/12 αποτελεί την πρώτη γυναίκα που διεύθυνε αγώνα επιπέδου Champions League. H UEFA άργησε αλλά άνοιξε τις πόρτες της σε ένα μονοπάτι που μέχρι και πριν λίγες ώρες δεν είχε πατήσει καμία άλλη γυναίκα.

Λίγο πριν τα 37α γενέθλιά της (γεννήθηκε στις 14/12 του 1983) στο Val-d'Oise του γαλλικού βορρά, η Φραπάρ σφύριξε στο ματς της Γιουβέντους με τη Ντιμαμό Κιέβου.

Το ταξίδι της στην... κατάκτηση του κόσμου δεν ήταν εύκολο. Και σε καμία περίπτωση δεν ήταν σύντομο.

Το 2009 βρέθηκε στη λίστα της FIFA με τους διεθνείς διαιτητές.

Το 2011 ξεκίνησε να διαιτητεύει σε αγώνες της 3ης κατηγορίας του γαλλικού ποδοσφαίρου.

History maker. Last night, Stéphanie Frappart became the first woman to referee a men's #UCL match. pic.twitter.com/tb2X8SggXR — UEFA (@UEFA) December 3, 2020

Τρία χρόνια μετά, έγινε η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε με τη σφυρίχτρα της στο χέρι σε αγώνα για τη Ligue 2.

To 2015 ήταν ανάμεσα στους διαιτητές του Παγκόσμιου Κυπέλλου Γυναικών στον Καναδά.

Τον Απρίλιο του 2019 έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής της Ligue 1 και στις 28 του ίδιου μήνα σφυρίζει στο Αμιάν-Στρασμπούρ.

Οι εμφανίσεις της δεν περνούν απαρατήρητηες από τα... ψηλά της UEFA. Στις 2 Αυγούστου του 2019 διευθύνει το UEFA SUPER CUP μεταξύ των Λίβερπουλ και Τσέλσι.

Στην καριέρα της μέχρι στιγμής έχει διευθύνει 175 ματς, έχει μοιράσει 640 κίτρινες, έχει αποβάλει 17 παίκτες με απευθείας κόκκινη και 40 φορές έχει δείξει την άσπρη βούλα.

Φέτος, πριν τη δούμε σε αγώνα Champions League, σφύριξε το Λέστερ-Ζόρια 3-0 και το Γρανάδα-Ομόνοια 2-1 για το Europa League.

Επιλέχτηκε να σφυρίξει το ντέρμπι Λιόν-Μαρσέιγ (1-1). Συνολικά φέτος έχει οριστεί σε 12 αναμετρήσεις για το Champions και το Εuropa League, αλλά και για τα προκριματικά του Εuropa του UEFA Nations League D, της Ligue 1 και της Ligue 2.

Η σεξιστική επίθεση το 2015

«Η παράβαση έγινε, αλλά η διαιτητής δεν την είδε. Ίσως ήταν για πατινάζ. Είναι περίπλοκο όταν είσαι γυναίκα και διαιτητεύεις σ' ένα ανδρικό σπορ». Αυτά τα ντροπιαστικά λόγια ανήκουν στον Νταβίντ Λε Φραπέρ, προπονητή της Βαλενσιέν τη σεζόν 2015-2016. Απάντηση στον... κάθε προπονητή της Βαλενσιέν το ποστάρισμα της Γιουβέντους:

«Περήφανοι για το ντεμπούτο της Φραπάρ στο γήπεδό μας»

Proud to have hosted a #UCL "first" for Stéphanie Frappart at the Allianz Stadium! #JuveDynamo pic.twitter.com/ujyHDlueGM — JuventusFC (@juventusfcen) December 2, 2020

Απάντηση είναι κι η δική της στάση τόσο ως επαγγελματίας όσο κι ως άνθρωπος. Σχεδόν άριστη στο ντεμπούτο της στο Champions League. Άριστη στη συμπεριφορά της εκτός των τεσσάρων γραμμών μιας και ποτέ δεν έχει προκαλέσει αρνητικά τα φώτα της δημοσιότητας - παρά μόνο όταν πρέπει να καταγραφεί μία κορυφή της. Κάτι που ουδεμία άλλη κατάφερε στο παρελθόν.

Απάντηση αποτελούν και τα παλαμάκια του Γκασόλ:

Stéphanie Frappart, the first ever female referee to officiate a UEFA @ChampionsLeague match!!!! pic.twitter.com/1HwmPehuSa — Pau Gasol (@paugasol) December 2, 2020

Οι καλύτερες στιγμές της:

