Ο Ντε Γιονγκ χτύπησε το μέσο της Νότιγχαμ Φόρεστ, Σεϊκού Κουγιατέ, στα γεννητικά όργανα στη φάση όπου λίγο αργότερα τον οδήγησε στο να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Ο Κουγιατέ θα θυμάται την πρεμιέρα της Σενεγάλης στο Μουντιάλ του Κατάρ, απέναντι στην Ολλανδία, για τρεις λόγους: Ο ένας σαφώς και είναι η ήττα στο τέλος με 2-0.

Ο δεύτερος είναι πως στο 69' με το ματς να είναι στο 0-0, ο Ντε Γιονγκ φαίνεται να χτυπάει τον μέσο της Νότιγχαμ Φόρεστ στα γεννητικά όργανα.

Ο τρίτος είναι ότι λίγο αργότερα έφυγε από το γήπεδο με φορείο λόγω διαστρέμματος που υπέστη, ενώ όπως έγινε γνωστό αντιμετωπίζει και μυικό πρόβλημα. Ετσι, στο 73' μάλιστα άφησε τη θέση του στον Γκέιγ.

Μένει να δούμε το κατά πόσο θα είναι έτοιμος για το δεύτερο ματς της Σενεγάλης με το Κατάρ την Παρασκευή.

Update: Senegal 🇸🇳



Cheikhou Kouyaté has a twisted ankle. Coach Aliou Cissé confirms this and says further checks will determine if the player can be fine for Qatar clash.



Abdou Diallo also "has a muscular problem".#MGLQatar2022 pic.twitter.com/yNbFmHHqcJ