Ο Μέισον Γκρίνγουντ επέλεξε την Εθνική Τζαμάικας για τη διεθνή του καριέρα.

Πριν από τρία χρόνια, ο 18χρονος τότε Μέισον Γκρίνγουντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική Αγγλία, αλλά περίπου 1000 ημέρες αργότερα, η προοπτική να αγωνιστεί ξανά με τα Τρία Λιοντάρια φαντάζει δύσκολη, καθώς ο 22χρονος επιθετικός ετοιμάζεται να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της Τζαμάικα.

Ο 22χρονος επιθετικός έχει καταγωγή από τη Τζαμαίκα και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έχει ήδη υποβάλει το επίσημο αίτημα στη FA για τη μεταφορά της διεθνούς εγγραφής του Γκρίνγουντ.

Πλέον μόνο η οριστική ανακοίνωση απομένει για να ολοκληρωθεί η αλλαγή που αναμένεται να προσφέρει νέα δυναμική στην επιθετική γραμμή της Τζαμάικα και να ενισχύσει την ομάδα στις διεθνείς διοργανώσεις.

