Ο Καρίμ Μπενζεμά τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση με τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, θα μείνει εκτός από το ματς με την Αυστραλία και δεν αποκλείεται να χάσει από το Μουντιάλ του Κατάρ.

Σοκ στην εθνική ομάδα της Γαλλίας! Ο Καρίμ Μπενζεμά συμμετείχε σήμερα (19/11) για πρώτη φορά στην προπόνηση της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, όπως και ο Ράφαελ Βαράν, όμως αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Ανησυχία στους Τρικολόρ, καθώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μείνει εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 34χρονος σέντερ φορ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπέστη υποτροπή στο γόνατο αλλά τραυματίστηκε στον προσαγωγό, θα περάσει από εξετάσει μέσα στις επόμενες ώρες και φαντάζει δεδομένο πως θα χάσει την πρεμιέρα με την Αυστραλία (22/11). Oι πρωταθλητές κόσμου ταξίδεψαν στο Κατάρ για το Μουντιάλ χωρίς τους τραυματίες Πολ Πογκμπά, Ενγκολό Καντέ και Πρένσελ Κιμπεμπέ, ενώ στην προπόνηση «έχασαν» και τον Κρίστοφερ Ενκουκού.

