Viral έχει γίνει στα Social Media βίντεο από το «backstage» της ομαδικής φωτογράφισης της Βραζιλίας, στο οποίο ο Ριτσάρλισον πήρε... σηκωτό τον Φρεντ από το σημείο που καθόταν για να μπει ο Νεϊμάρ στο κέντρο.

Η Βραζιλία σύμφωνα με την πρόβλεψη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και κατά κοινή ομολογία είναι πράγματι μια ομάδα που ξεχωρίζει. Η Σελεσάο του Τίτε διαθέτει ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ και φαίνεται πως υπάρχει και καλό κλίμα στα αποδυτήρια.

Ένα αστείο «backstage» βίντεο από την ομαδική φωτογράφιση της Βραζιλίας έχει γίνει viral στα Social Media με πρωταγωνιστή τον Ριτσάρλισον, ο οποίος είναι από τα... πειραχτήρια της Σελεσάο. Ο επιθετικός της Τότεναμ διέκοψε τον Φρεντ την ώρα που μιλούσε με τον Μπρούνο Γκιμαράες και τον μετέφερε με το... ζόρι στην άκρη του πάγκου ανάμεσα από τον Ραφίνια και τον Άλεξ Τέλες.

Richarlison telling Fred the middle spot is for Neymar 😂😂 (via; @Selecaoinfo ) pic.twitter.com/XmgKZD2POa

Ο χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε το... λάθος να καθίσει στο κέντρο εκεί όπου έπρεπε να βρίσκεται ο ηγέτης της ομάδας Νεϊμάρ, δίπλα από τον αρχηγό Μαρκίνιος.

Richarlison moved Fred so that Neymar can sit in the middle of the team portrait 😂📸 pic.twitter.com/L4e2R9trov