O Κασεμίρο δεν... χαρίζει ούτε καν στις προπονήσεις της Βραζιλίας ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και έκανε ένα σκληρό τάκλιν στον συμπαίκτη του, Ριτσάρλισον.

Σε δυνατούς ρυθμούς προετοιμάζεται η Βραζιλία για τις επίσημες υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης η Σελεσάο είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση και μένει να το αποδείξει και στο χορτάρι.

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στα Social Media βίντεο στο οποίο ο Κασεμίρο συμπεριφέρεται σαν να είναι σε κανονικό αγώνα και κάνει τάκλιν για... κίτρινη κάρτα στον Ριτσάρλισον. Πάντως ο επιθετικός της Τότεναμ απέφυγε το χτύπημα και έκανε πλάκα με τον συμπαίκτη του.

Casemiro trying to take out Richarlison in Brazil training 🤣 🇧🇷 pic.twitter.com/b2mhoFUIA6