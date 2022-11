Η Budweiser πληρώνει $75 εκατ. στην FIFA, αλλά απαγορεύτηκε στο Μουντιάλ: Έσβησε το tweet με την πρώτη της αντίδραση

Το tweet με την πρώτη αντίδραση της Budweiser στην απαγόρευση πώλησης αλκοόλ στο Μουντιάλ, σβήστηκε σε λίγα λεπτά.

Από όποια πλευρά και αν κοιτάξει κανείς το Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινάει την Κυριακή στο Κατάρ, θα βρει παράλογα και περίεργα πράγματα...

Το τελευταίο αφορά την πώληση αλκοόλ στα γήπεδα που θα διεξαχθούν οι αγώνες του Μουντιάλ, καθώς μην ξεχνάμε καθώς η Budweiser είναι ένας από τους μεγάλους χορηγούς της διοργάνωσης.

Μάλιστα, η εταιρία πληρώνει κάθε 4 χρόνια για την συνεργασία της με την FIFA συνολικά 75 εκατομμύρια, όμως μετά την απαγόρευση που ανακοινώθηκε σήμερα, 48 ώρες πριν την σέντρα, δεν θα έχει παρουσία στους τόπους διεξαγωγής των αναμετρήσεων παρά μόνο στους χώρους του FIFA Fan Festival.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks November 18, 2022

Οι αυταρχικοί νόμοι που επικρατούν στην χώρα, επικράτησαν της λογικής και έδειξαν για ακόμα μία φορά πόσο λάθος ήταν η απόφαση να διοργανώσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event.

Μόλις έγινε γνωστή η εξέλιξη αυτή, στον επίσημο λογαριασμό της Budweiser στο Twitter ανέβηκε μία ανάρτηση που ανέφερε: «Λοιπόν, αυτό είναι άβολο». Ωστόσο, δεν άντεξε για πολύ, καθώς λίγα λεπτά αργότερα διαγράφηκε...



Budweiser is the beer brand sponsoring the World Cup



Qatar just flipped and ruled that no beer is to be sold at the venues



This tweet (now deleted) seemed more than fair pic.twitter.com/YDb2ItHxEg — Mihnea Miculescu (@Mihnea) November 18, 2022

Το ερώτημα που υπάρχει πλέον αφορά την αντίδραση της εταιρίας και το αν υπάρχει περίπτωση να κυνηγήσει το θέμα για απώλεια εσόδων. Αν στη συμφωνία που έχει με την FIFA υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, τότε η Παγκόσμια Ομοσπονδία μπορεί να μπει σε μεγάλες περιπέτειες...

I really hope Budweiser sues FIFA for breach of contract in response to Qatar reversing its beer policy. Budweiser paid $75M in sponsorship to be the official beer of World Cup 22. I hope this costly and embarrassing blunder will be the first of many that FIFA has to deal with. — Dean Faccini (@DeanFaccini) November 18, 2022

Big problem for FIFA with Qatar banning sale of alcohol in stadium premises as Budweiser is sponsoring the World Cup. Possible contractual problem with FIFA and Budweiser. pic.twitter.com/5A56bcAwkr — Dr Roman (@_DrRoman) November 18, 2022