Αναπληρωτής καθηγητής και συγγραφέας εκθέτει το «έργο» του λογαριασμού που διέρρευσε την πληροφορία για πιθανή δωροδοκία του Εκουαδόρ από τις Αρχές του Κατάρ, τονίζοντας πως πρόκειται για γνωστό λογαριασμό παραπληροφόρησης!

Σάλος προκλήθηκε στο twitter μετά το «τιτίβισμα» του Αμτζάντ Ταχά, συγγραφέα και πολιτικού αναλυτή από το Μπαχρέιν, που έκανε λόγο για δωροδοκία των παικτών του Εκουαδόρ από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αμτζάντ Ταχά, ο οποίος όπως αναγράφεται στο βιογραφικό του στο twitter είναι ειδικός σε στρατηγικές πολιτικές υποθέσεις, Περιφερειακός Διευθυντής του Βρετανικού Κέντρου Μελετών και Έρευνας Μέσης Ανατολής είχε αποκλειστικές πληροφορίες, ότι «το Κατάρ δωροδόκησε οκτώ ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ με 7.4 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ηττηθούν στην πρεμιέρα». Όπως ήταν αναμενόμενο για μια τέτοια πληροφορία, Μέσα σε όλο τον κόσμο αναπαρήγαγαν την είδηση, αναφέροντάς τον ως τη μόνη πηγή.

Λίγες ώρες αργότερα και ένας αναπληρωτής καθηγητής και συγγραφέας του βιβλίου: Ψηφιακός αυταρχισμός στη Μέση Ανατολή & Πολιτική Καταστολή στο Μπαχρέιν, ο Μαρκ Όουεν Τζόουνς εκθέτει τον Αμτζάντ δημοσιεύοντας κάποιες από τις ψευδείς ειδήσεις που έχει διακινήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα δολοφόνησε έναν ακτιβιστή του Εμιράτου στο Λονδίνο, ένα ψεύτικο πραξικόπημα στο Κατάρ και μερικές ακόμα περίεργες ειδήσεις που χειραγωγήθηκαν από bot για το αεροδρόμιο του Αφγανιστάν.

Δείτε το σχετικό tweet του:

Just a heads up if anyone sees a story about Qatar bribing Ecuador 7.4 million to lose the opening game - it started here from a well-known disinformation account who is somehow also the main source in the story @amjadt25 . It's already got thousands of RTs though pic.twitter.com/2EjjvqEbBV