Ποια είναι η βασιλική οικογένεια του Κατάρ, αυτή που κατάφερε να «φτιάξει» την πιο διχαστική έκδοση του Μουντιάλ, της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής;

Ήταν το 2016 όταν ένα πραγματικά τεράστιο, σκούρο μπλε γιοτ έσχιζε τα νερά του βορειοδυτικού μέρους του Αιγαίου Πελάγους και αγκυροβολούσε λίγο έξω από την παραλία Μάραθα στη Σκιάθο. Ένα τέτοιο «διαμάντι» δεν θα μπορούσε ποτέ να ανήκει σε κάποιον απλά... πλούσιο. Επρόκειτο για το «Αλ Μιρκάμπ», ένα σκάφος μήκους 133 μέτρων, με 12 σουίτες, δυο πισίνες, ελικοδρόμιο, τζακούζι, γυμναστήριο και αίθουσα κινηματογράφου.

Κι όμως αυτή η υπερπολυτελής θαλαμηγός, η τρίτη ακριβότερη στην ιστορία, με αξία που έφτανε τα 300 εκατομμύρια, αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος της αμύθητης περιουσίας της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, των ανθρώπων εκείνων πίσω από την πιο πολυσυζητημένη φιλοξενία του Μουντιάλ.

