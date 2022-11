Ο Φερνάντο Σάντος ανακοίνωσε τις επιλογές του για την τελική 26μελή αποστολή της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Μέσα ο Ζοσέ Σα, κόπηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Τις κλήσεις του για την αποστολή της Πορτογαλίας που θα τα ταξιδέψει στο Κατάρ για το Μουντιάλ ανακοίνωσε ο Φερνάντο Σάντος. Ο πολύπειρος τεχνικός συμπεριέλαβε στην 26αδα τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα, όμως έκοψε τον Ντάνιελ Ποντένσε που βρισκόταν στην προεπιλογή.

Εκτός από τον γνωστό απόντα Ντιόγκο Ζότα ο Σάντος μπορεί να υπολογίζει σε όλα τα δυνατά του χαρτιά, προεξέχοντος του αρχηγού και ηγέτη της ομάδας, Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Πορτογάλων αλλά και των εθνικών, είναι έτοιμος να αγωνιστεί σε πέμπτο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Εκτός από τον Ντάνιελ Ποντένσε ο 68χρονος προπονητής «έκοψε» τις... παλιοσειρές, Ζοσέ Φόντε και Ζοάο Μουτίνιο, τον Ρενάτο Σάντσες της Παρί Σεν Ζερμέν και τον Γκονσάλο Γκέδες της Γουλβς.

H Πορτογαλία βρίσκεται στον όγδοο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με Γκάνα, Ουρουγουάη και Νότια Κορέα.

