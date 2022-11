Ο «λυτρωτής» της Γερμανίας στον τελικό του Μουντιάλ του 2014, Μάριο Γκέτσε επιστρέφει σε μεγάλο τουρνουά, μαζί με τον πρωτόπειρο Γιουσούφα Μουκοκό που παίρνει τη θέση του τραυματία Μάρκο Ρόις. Εκτός αποστολής ο Ματς Χούμελς.

Τόπο στα νιάτα έδωσε ο Χάνσι Φλικ ενόψει του Μουντιάλ στο Κατάρ, ανακοινώνοντας αποστολή με πολλά νέα πρόσωπα συγκριτικά με τις περασμένες διοργανώσεις, αλλά και με ορισμένες «παλιοσειρές».

Μία από αυτές, ο Μάριο Γκέτσε, ο «χρυσός» σκόρερ του τελικού του Μουντιάλ το 2014, ο οποίος επιστρέφει στα Πάντσερ μετά από απουσία πέντε ετών για να παίξει σε δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο τραυματισμός του Μάρκο Ρόις και η είδηση πως δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για το Κατάρ έσκασε σαν «σοκ» στις τάξεις της Νασιονάλμανσαφτ, η οποία, όμως, έχει να αντιπαρατάξει τη σούπερ νεανική τριπλέτα στη μεσοεπιθετική της γραμμή, απαρτιζόμενη από τους Τζαμάλ Μουσιάλα, Καρίμ Αντεγιέμι και τον 18χρονο Γιουσούφα Μουκοκό.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Ματς Χούμελς.

Αναλυτικά η αποστολή των Πάντσερ:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ:

Μάνουελ Νόιερ (Μπάγερν Μονάχου), Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν (Μπαρτσελόνα), Κέβιν Τραπ (Άιντραχτ Φρανκφούρτης)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ:

Άρμελ Μπέλα Κότσαπ (Σαουθάμπτον), Ματίας Γκίντερ (Φράιμπουργκ), Κρίστιαν Γκούντερ (Φράιμπουργκ), Τίλο Κέρερ (Γουέστ Χαμ), Λούκας Κλόστερμαν (Λειψία), Ντέιβιντ Ράουμ (Λειψία), Αντόνιο Ρούντιγκερ (Ρεάλ Μαδρίτης), Νίκο Σλότερμπεκ (Ντόρτμουντ), Νίκλας Ζίλε (Ντόρτμουντ)

ΜΕΣΟΙ:

Γιόσουα Κίμιχ (Μπάγερν Μονάχου), Μάριο Γκέτσε (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Ιλκάι Γκουντογκάν (Μάντσεστερ Σίτι), Λέον Γκορέτσκα (Μπάγερν Μονάχου), Γιούλιαν Μπραντ (Ντόρτμουντ), Κάι Χάβερτς (Τσέλσι), Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν Μονάχου), Γιόνας Χόφμαν (Γκλάντμπαχ)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ:

Τόμας Μίλερ (Μπάγερν Μονάχου), Λερόι Σανέ (Μπάγερν Μονάχου), Σερζ Γκνάμπρι (Μπάγερν Μονάχου), Καρίμ Αντεγιέμι (Ντόρτμουντ), Νίκλας Φίλκρουγκ (Βέρντερ Βρέμης), Γιουσούφα Μουκοκό (Ντόρτμουντ)

