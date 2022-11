Η Δανία ανακοίνωσε τους 21 από τους 26 ποδοσφαιριστές που μπήκαν στην τελική αποστολή για το Μουντιάλ του Κατάρ με την παρουσία του Κρίστιαν Έρικσεν να ξεχωρίζει.

Τους 21 από τους 26 ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Δανίας που θα ταξιδέψουν στο Κατάρ για την τελική φάση του Μουντιάλ του Κατάρ ανακοίνωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Κάσπερ Γιούλμαν. Οι κλήσεις δεν έχουν εκπλήξεις, καθώς βρίσκονται μέσα όλα τα πρωτοκλασάτα ονόματα και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν ακόμα πέντε ποδοσφαιριστές που θα συμπληρώσουν την τελικά 26αδα.

Φυσικά ξεχωρίζει η παρουσία του Κρίστιαν Έρικσεν. Ο αρχηγός της Δανίας υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Euro πριν 18 μήνες και κέρδισε το μεγάλο στοίχημα με τον εαυτό του να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο, καθώς πλέον αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και είναι έτοιμος να εκπροσωπήσει τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Denmark names 21 of its 26 players for the World Cup, and Christian Eriksen has met his goal: 18 months after collapsing at the Euros, he’s headed to Qatar 🇩🇰🙌



