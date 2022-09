Από το πρώτο πανό της Νορβηγίας στο στάδιο των προκριματικών, μέχρι την «αόρατη» φανέλα της Δανίας, οι ομάδες τοποθετούνται απέναντι στους διοργανωτές του Μουντιάλ του Κατάρ, τους οποίους βαραίνουν χιλιάδες χαμένες ψυχές...

Ήταν μόλις η 2η μέρα του Δεκεμβρίου του 2010 όταν ο τότε πρόεδρος της FIFA, Ζεπ Μπλάτερ, ανακοίνωνε ότι το Κατάρ θα αναλάβει την διοργάνωση του Μουντιάλ του 2022. Οι κραυγές της Διεθνούς Αμνηστίας που δεν έχει σταματήσει να μιλά για «Παγκόσμιο Κύπελλο Ντροπής» και άλλων διεθνών οργανισμών σχετικά με τη διαχρονική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν εισακούσθηκαν, δεν ήταν αρκετές για να αποτραπεί ένα προαναγγελθέν αιματοβαμμένο Παγκόσμιο Κύπελλο που είχε και έχει την στήριξη της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Με λιγότερο από δύο μήνες να απομένουν για την έναρξη της διοργάνωσης, ομάδες, ομοσπονδίες και προσωπικότητες του αθλητισμού, αντιδρούν, έστω συμβολικά, έστω αργά, σε ένα Μουντιάλ που γράφει Ιστορία για όλους τους λάθος λόγους.

Οι πρώτες «δηλώσεις» από τους πρωταγωνιστές του αθλήματος ξεκίνησαν από το προκριματικό στάδιο. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2021, οι παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας φόρεσαν μπλουζάκια διαμαρτυρίας πριν από το παιχνίδι τους εναντίον του Γιβραλτάρ. Οι απλές λευκές φανέλες τους, έφεραν το μήνυμα σε μαύρα γράμματα: «Ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός γηπέδου». Κάποιους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Έρλινγκ Χάαλαντ κι η παρέα του παρουσιάστηκαν στο ματς με την Ολλανδία κρατώντας ένα πανό υποστήριξης των μεταναστών εργατών. «Ανθρώπινα δικαιώματα για τους μετανάστες», έγραφε.

Norway players wore t-shirts before their opening 2022 World Cup qualifier against Gibraltar in protest of Qatar's human rights record pic.twitter.com/sfbNCUI5F1 — Football Daily (@footballdaily) March 24, 2021

Οι Νορβηγοί παίκτες σήκωσαν επίσης πέντε δάχτυλα κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου κάνοντας αναφορά στο Άρθρο 5 του Νόμου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο αναφέρει «Καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την προσωπική ασφάλεια». Η Γερμανία ακολούθησε το παράδειγμα των Νορβηγών, κι ενόψει του αγώνα των προκριματικών με την Ισλανδία, κάθε μέλος της αρχικής ενδεκάδας εμφανίστηκε με ένα γράμμα, κι όταν παρατάχθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον, το μήνυμα ήταν πια ξεκάθαρο: «Ανθρώπινα δικαιώματα».

«Θέλαμε να δείξουμε ότι δεν το αγνοούμε. Τα γράμματα τα γράψαμε μόνοι μας. Έχουμε μεγάλη εμβέλεια και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε παράδειγμα για τις αξίες που θέλουμε να υποστηρίξουμε», δήλωσε τότε ο Λέον Γκορέτσκα. Αυτοί που ακολούθησαν ήταν οι Ολλανδοί που εμφανίστηκαν με το μήνυμα «το ποδόσφαιρο υποστηρίζει την αλλαγή» στο ματς με αντίπαλο την Λετονία, κι η εθνική Δανίας συμμετείχε φορώντας φανέλες με το ίδιο μήνυμα στον προκριματικό ενάντια στη Μολδαβία.

.

The Netherlands players statement about the World Cup in Qatar pic.twitter.com/WHDxhVrNJD March 27, 2021

Η FIFA δεν επιτρέπει πολιτικές δηλώσεις, αλλά επέλεξε να μην τιμωρήσει κανένα από τα εμπλεκόμενα έθνη. «Η FIFA πιστεύει στην ελευθερία του λόγου και στη δύναμη του ποδοσφαίρου ως δύναμης για το καλό», ανέφερε. «Καμία πειθαρχική διαδικασία σε σχέση με αυτό το θέμα δεν θα κινηθεί από τη FIFA».

Την εποχή που η Νορβηγία, η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία υπερασπίζονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα , η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας είπε ότι οι παίκτες των «τριών λιονταριών» θα συζητούσαν ποια μέτρα θα λάβουν —αν λάβουν— πριν από τον επόμενο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η FA έγραψε επίσης στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εκφράζοντας τις ανησυχίες της και κάλεσε για «επείγουσα και συγκεκριμένη δράση».

Αν η υποστήριξη της FIFA προς το Κατάρ ήταν και παραμένει αμείλικτη, το ίδιο ισχύει και για την πίεση που άσκησε η Διεθνής Αμνηστία. Η ανεξάρτητη οργάνωση προσπαθεί να τερματίσει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει ρίξει τα φώτα της δημοσιότητας στο Κατάρ την τελευταία δεκαετία. Εκείνη την περίοδο [Μάρτη του 2021] που υπήρξαν και οι πρώτες διαμαρτυρίες για την κατάσταση στο κράτος του Κόλπου, η Διεθνής Αμνηστία συνεπικουρούμενη από πολλές άλλες οργανώσεις είχε ζητήσει από τη FIFA να διαθέσει περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για τους εργάτες που είδαν τα δικαιώματά τους να καταπατούνται στο βωμό του χρήματος και της εκμετάλλευσης.

Περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβρη του 2022, κι η FA έσπασε -επιτέλους- τη σιωπή της ζητώντας από τη διοργανώτρια χώρα να αποζημιώσει τους μετανάστες που τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών και οργανωτικών έργων ή τις οικογένειες των θανόντων. Της τοποθέτησης της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, προηγήθηκε το αίτημα πολλών ευρωπαϊκών ομοσπονδιών να φορέσουν οι αρχηγοί των ομάδων τους περιβραχιόνια στα χρώμα του ουράνιου τόξου, σε ένδειξη στήριξης στα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα οκτώ από τις δεκατρείς συνολικά ευρωπαϊκές ομάδες που θα δώσουν το παρών στο Μουντιάλ [Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ουαλία, Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία] συντάχθηκαν στην εκστρατεία «One Love» η οποία ξεκίνησε στην Ολλανδία. Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν λάβει μέρος -εως τώρα τουλάχιστον- είναι: η Κροατία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σερβία και η Ισπανία.

One Love ❤️🧡💛💚💙💜



In a statement against discrimination and for diversity, @Manuel_Neuer will wear a special captain's armband for our upcoming Nations League games and during the World Cup in Qatar ©️ pic.twitter.com/fiORl1Nu0t — Germany (@DFB_Team_EN) September 21, 2022

Το πιο δυνατό μήνυμα «αορατότητας» σε ένα Μουντιάλ που δεν αξίζει να είναι ορατό, με όλες αυτές τις σκιές που το σκεπάζουν, το έστειλε η Εθνική Δανίας, η οποία παρουσίασε χθες (28/9) τις τρεις φανέλες με τις οποίες θα αγωνιστεί στα γήπεδα του Κατάρ. Τίποτα είναι διακριτό σε αυτές τις φανέλες και σύμφωνα με την εταιρεία ένδυσης Hummel οι Δανοί δεν ήθελαν να φαίνεται το έμβλημα της εθνικής τους ομάδας σε ένα τουρνουά που χτίστηκε στις πλάτες σύγχρονων δούλων με τραγικό απολογισμό χιλιάδες ζωές.

«Δεν θέλουμε να είμαστε ορατοί κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά που έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους. Και όταν δεν το κάνει, θέλουμε να κάνουμε μια δήλωση»

«Το χρώμα του πένθους. Το τέλειο χρώμα για την τρίτη φανέλα της Δανίας για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Ενώ υποστηρίζουμε την εθνική ομάδα της Δανίας σε όλη τη διαδρομή, αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την υποστήριξη για ένα τουρνουά που έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Θέλουμε να κάνουμε μια δήλωση σχετικά με το ιστορικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κατάρ και τη συμπεριφορά του προς τους μετανάστες εργάτες που έχτισαν τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της χώρας»

Hummel, Denmark's kit supplier, have explained their "toned down" kits for the World Cup are a "protest against Qatar and its human rights record." They call the black third kit, "the colour of mourning". The designs are also inspired by Euro 92. pic.twitter.com/WCnUvUCFNG — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 28, 2022

Η Ανώτατη Επιτροπή του Κατάρ απάντησε στην Hummel. Στη δήλωση της ισχυρίστηκε ότι έχει εργαστεί «επιμελώς» μαζί με την κυβέρνηση του Κατάρ για να διασφαλίσει ότι έγιναν «σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό σύστημα που θεσπίζουν νόμους που προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και διασφαλίζουν βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης». Συνέχισε: «Αμφισβητούμε τον ισχυρισμό της Hummel ότι αυτό το τουρνουά έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους».

«Επιπλέον, απορρίπτουμε ολόψυχα τον ευτελισμό (της) γνήσιας δέσμευσής μας να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των 30.000 εργαζομένων που κατασκεύασαν γήπεδα Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA και άλλα έργα τουρνουά. Η ίδια δέσμευση επεκτείνεται τώρα σε 150.000 εργαζόμενους σε διάφορες υπηρεσίες τουρνουά και 40.000 εργαζόμενους στον τομέα της φιλοξενίας.

Τρία περίπου χρόνια μετά την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Κατάρ το 2010, σε συνέντευξή της, η γενική γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, Σάραν Μπάροου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 δόθηκε σε μία χώρα που αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως σύγχρονους δούλους. Αυτοί που θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων θα είναι σίγουρα περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά».

Τον Φλεβάρη του 2021, περίπου 10 χρόνια αφότου το κράτος του Κόλπου ανέλαβε τη διοργάνωση, ο «Guardian» σόκαρε τον πλανήτη αποκαλύπτοντας ότι περισσότεροι από 6.500 μετανάστες εργάτες από την Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα σκοτώθηκαν στο Κατάρ, καθώς εργάζονταν υπό απάνθρωπες συνθήκες στα έργα υποδομής του Μουντιάλ, καθιστώντας την δήλωση της κυρίας Μπάροου τραγικά προφητική. Βλέπετε στα νεόκτιστα γήπεδα του εμιράτου της Μέσης Ανατολής θα πατήσουν τα πόδια τους συνολικά 832 ποδοσφαιριστές -32 οι συμμετέχουσες ομάδες, 26 παίκτες απαρτίζουν κάθε αποστολή- οι χαμένες ψυχές λοιπόν είναι πολλαπλά πολλαπλάσιες...