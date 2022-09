Η Δανία με τις εμφανίσεις που θα φορέσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ στέλνει το μήνυμα της κατά της καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργατών στο Κατάρ.

Η Δανία παρουσίασε σήμερα (28/9) τις τρεις φανέλες τις οποίες θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και μέσω αυτών εκφράζει τη διαμαρτυρία της προς τους διοργανωτές για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργατών. Μία εκ τω τριών εμφανίσεων είναι σε «total black» απόχρωση, σε ένδειξη πένθους για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ώστε να διεξαχθεί η διοργάνωση.

Hummel, Denmark's kit supplier, have explained their "toned down" kits for the World Cup are a "protest against Qatar and its human rights record." They call the black third kit, "the colour of mourning". The designs are also inspired by Euro 92. pic.twitter.com/WCnUvUCFNG