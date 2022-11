Ο Τίτε ανακοίνωσε την τελικά 26αδα της Βραζιλίας που θα ταξιδέψει στο Κατάρ για το Μουντιάλ του 2022, με τις αντιδράσεις των Γκιμαράες, Ριτσάρλισον, Άντονι και των οικογενειών τους να γίνονται viral στα Social Media.

Κάθε ποδοσφαιριστής από παιδική ηλικία κάνει όνειρα να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και ένα από τα μεγαλύτερα είναι η συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ με το εθνόσημο τους. Ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιούκαστλ, ο Άντονι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Ριτσάρλισον της Τότεναμ βρίσκονται στις τελικές επιλογές του Τίτε, θα ταξιδέψουν στο Κατάρ με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας και θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι φίλοι και οι οικογένειες των τριών ποδοσφαιριστών της Σελεσάο κατέγραψαν σε βίντεο τις πανηγυρικές αντιδράσεις κατά την ανακοίνωση των κλήσεων στη συνέντευξη Τύπου του Τίτε και όπως είναι φυσικό έχουν γίνει viral στα Social Media.

Μπρούνο Γκιμαράες

Footage from home of Bruno Guimaraes as he & family wait for Brazil World Cup squad announcement… (it was never in doubt!) #nufc pic.twitter.com/UqLDhEBOWD