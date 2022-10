Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Κατάρ έχει οριστεί ως η διοργανώτρια χώρα του Ασιατικού Κυπέλλου (Asian Cup), το οποίο θα διεξαχθεί το 2023.

Το Κατάρ, οικοδεσπότης του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA για το 2022 (20 Νοεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου), θα φιλοξενήσει και το Ασιατικό Κύπελλο του 2023, αφού η Κίνα ανακοίνωσε ότι απέσυρε την υποψηφιότητά της από τον περασμένο Μάιο λόγω της πανδημίας του Covid.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC) επιβεβαίωσε σήμερα την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Κατάρ (QFA) ως την ομοσπονδία υποδοχής για το AFC Asian Cup 2023», αναφέρεται συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το όργανο που εδρεύει στη Μαλαισία.

Τον Ιούνιο του 2019, η Κίνα κέρδισε τον διαγωνισμό για να φιλοξενήσει τη διοργάνωση, αλλά το Πεκίνο αποχώρησε τον Μάιο του 2022 στο πλαίσιο της αποκαλούμενης προληπτικής πολιτικής του «μηδενικού κορωνοϊού», αφήνοντας την Ομοσπονδία στην αναζήτηση νέου οικοδεσπότη για το κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου ανδρών που συγκεντρώνει 24 ομάδες.

Ο διαγωνισμός είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε 10 πόλεις της Κίνας από τις 16 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου του επόμενου έτους. Η Κίνα είναι η τελευταία μεγάλη οικονομία του κόσμου που εξακολουθεί να προσπαθεί να εξαλείψει τον Covid-19 εντός των συνόρων της, μέσω μιας σειράς σκληρών μέτρων, όπως τα γρήγορα lockdown, οι μαζικό testing και οι ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Αυτά τα μέτρα κράτησαν επίσημα τον αριθμό των κρουσμάτων σε χαμηλά επίπεδα, αλλά οδήγησαν την οικονομία της χώρας σε δύσκολη θέση.

Το Ασιατικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Το Κατάρ κέρδισε την τελευταία διοργάνωση, το τουρνουά του 2019, το οποίο φιλοξενήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

