Ο Χάρι Κέιν με την εθνική Αγγλίας, ο Μάνουελ Νόιερ με την εθνική Γερμανίας και οι κάπτεν των Γαλλίας, Ολλανδίας, Βελγίου, Ουαλίας, Δανίας και Ελβετίας ενώνονται υπό το ειδικό, πολύχρωμο περιβραχιόνιο της πρωτοβουλίας «One Life», το οποίο και θα φορούν στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συμβολικό μήνυμα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων ετοιμάζονται να στείλουν οκτώ ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες στα γήπεδα του Κατάρ.

Την ώρα που η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν φίλαθλοι που θα δουν από κοντα το Παγκόσμιο Κύπελλο, λόγω των νόμων που ισχύουν κατά των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ο Χάρι Κέιν, ο Μάνουελ Νόιερ και οι αρχηγοί Γαλλίας (Ούγκο Γιορίς), Ουαλίας (Γκάρεθ Μπέιλ), Δανίας (Σίμον Κιάερ), Ολλανδίας (Βίρτζιλ Φαν Ντάικ), Βελγίου (Εντέν Αζάρ) και Ελβετίας (Γκράνιτ Τζάκα), θα φορούν στα παιχνίδια το ειδικό περιβραχιόνιο της πρωτοβουλίας «One Love», σε ένδειξη στήριξης στις μειονότητες καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Το εν λόγω περιβραχιόνιο περιλαμβάνει έξι χρώματα: κόκκινο, μαύρο και πράσινο χρώμα συμβολίζουν τη μάχη κατά των φυλετικών διακρίσεων, ενώ το ροζ, το μπλε και το κίτρινο συμβολίζουν τη σημαία του Pride.

Σε αυτή την πρωτοβουλία θα συμμετέχουν στα ματς του Nations League, μαζί με τις παραπάνω χώρες και οι Νορβηγία και Σουηδία.

"Ενωνόμαστε με άλλες εννέα ευρωπαϊκές χώρες για να υποστηρίξουμε το OneLove, μια εκστρατεία που θα χρησιμοποιήσει τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να στείλει ένα μήνυμα κατά των διακρίσεων", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εθνική Αγγλίας.

We are uniting with nine other European countries in support of OneLove, a campaign that will use the power of football to promote inclusion and send a message against discrimination.