Υπό πίεση η FIFA καθώς πολλές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες θέλουν οι αρχηγοί τους να φορούν περιβραχιόνια με σχέδιο καρδιάς και στα χρώματα του ουράνιου τόξου κατά τη διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Η Γαλλία και η Γερμανία, είναι οι δύο τελευταίες χρονικά ομάδες που προστέθηκαν στο σύνολο των οκτώ -από τις 13 συνολικά- ευρωπαϊκών ομάδων που θα δώσουν το παρών στο Μουντιάλ και συμμετέχουν στην εκστρατεία «One Love», η οποία ξεκίνησε στην Ολλανδία.

Οι κανόνες της FIFA απαγορεύουν στις ομάδες να φέρουν τα δικά τους σχέδια περιβραχιόνων στο Παγκόσμιο Κύπελλο και επιμένουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που παρέχεται από το διοικητικό όργανο.

One Love ❤️🧡💛💚💙💜



In a statement against discrimination and for diversity, @Manuel_Neuer will wear a special captain's armband for our upcoming Nations League games and during the World Cup in Qatar ©️ pic.twitter.com/fiORl1Nu0t — Germany (@DFB_Team_EN) September 21, 2022

Τα περιβραχιόνια είναι το πιο πρόσφατο πεδίο μάχης για τους παίκτες για να προωθήσουν πολιτικά μηνύματα που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο που φιλοξενείται στο Κατάρ, όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις είναι παράνομες

«Το να φοράμε μαζί το περιβραχιόνιο για λογαριασμό των ομάδων μας θα στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα όταν ο κόσμος παρακολουθεί», δήλωσε ο αρχηγός της Αγγλίας Χάρι Κέιν.

Harry Kane will wear a rainbow One Love armband at this year’s World Cup in Qatar in a stance against discrimination 🌈 pic.twitter.com/8K4h6cin1q — ESPN UK (@ESPNUK) September 21, 2022

Η ελβετική ομοσπονδία ποδοσφαίρου είπε ότι ήθελε ο αρχηγός της Γκράνιτ Ξάκα να φορά ένα περιβραχιόνιο στο οποίο «μπορείτε να δείτε μια καρδιά με διαφορετικά χρώματα που αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία της ανθρωπότητας».

Η FIFA τώρα βρίσκεται υπό πίεση και θα κληθεί να αποφασίσει αν θα υποστηρίξει την εν λόγω χειρονομία που θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση τους διοργανωτές.

Η εκστρατεία για τα περιβραχιόνια ξεκίνησε μια μέρα αφότου ο Εμίρης του Κατάρ μίλησε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη υποσχόμενος ένα Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς διακρίσεις.

«Ο λαός του Κατάρ θα δεχθεί με ανοιχτές αγκάλες τους οπαδούς του ποδοσφαίρου από όλα τα κοινωνικά στρώματα», είπε ο Σεΐχης σε μια ομιλία του σε άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

Οι οκτώ ευρωπαϊκές ομάδες που υποστήριξαν την εκστρατεία «One Love» για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν επίσης το Βέλγιο και τη Δανία.

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν λάβει μέρος -εως τώρα τουλάχιστον- είναι: η Κροατία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σερβία και η Ισπανία.