Δύο μήνες πριν από το Μουντιάλ του Κατάρ, η αγγλική ομοσπονδία αποφάσισε να κάνει μια λεπτομερή ενημέρωση στους παίκτες και τους υποστηρικτές της που θα ταξιδέψουν στη χώρα των Εμιράτων σχετικά με τις απαγορεύσεις και τους νόμους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) θα παρέχει στους παίκτες, το προσωπικό και τους υποστηρικτές της Εθνικής ομάδας σαφείς οδηγίες για τη ζωή, τους νόμους και τις απαγορεύσεις στο Κατάρ.

«Θα πρέπει να σέβεστε τις τοπικές παραδόσεις, έθιμα, νόμους και θρησκείες ανά πάσα στιγμή και να γνωρίζετε τις ενέργειές σας για να διασφαλίσετε ότι δεν είναι προσβλητικές», προειδοποιήσει η Ομοσπονδία σύμφωνα με το βρετανικό μέσο. Θα παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με την... κατάλληλη ενδυμασία, ειδικά σε θρησκευτικούς χώρους, αλλά και το πώς να χαιρετάνε τους ανθρώπους ανάλογα με το φύλο τους!

Γενικά, συνιστάται στους ανθρώπους να δείχνουν όσο το δυνατόν λιγότερο δέρμα, με τις γυναίκες συνήθως να φορούν ρούχα που δεν εκθέτουν τους ώμους, τα χέρια ή τα πόδια τους. ενώ οι άνδρες επίσης καθοδηγούνται να μην φορούν σορτς ή κοντομάνικα μπλουζάκια.

Επιπλέον, η χρήση χειρονομιών είναι επίσης πολύπλοκη στην κουλτούρα του Κατάρ. Για παράδειγμα, το να κάνεις χειρονομίες σε κάποιον με ένα δάχτυλο μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό, ενώ το να σηκώνεις τις σόλες των παπουτσιών σου μπροστά σε ανθρώπους αναγνωρίζεται ευρέως ως αγενές στους ισλαμικούς πολιτισμούς.

Η FA βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις αρχές του Κατάρ τους τελευταίους μήνες, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εκπρόσωποί της έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι αναμένεται από αυτούς κατά την άφιξή τους τον Νοέμβριο - αν και μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης για το ποδοσφαιρικό προσωπικό έχει ολοκληρωθεί ως μέρος μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας για να διασφαλιστεί ότι οι παίκτες έχουν πλήρη επίγνωση του τι αναμένεται από εκείνους!

