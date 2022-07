Ο Ινιάκι Γουίλιαμς έκλεισε την πόρτα της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, καθώς επέλεξε να τεθεί στη διάθεση της Γκάνας και αναμένεται να δώσει το παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ο Ινιάκι Γουίλιαμς είναι ένα ποδοσφαιρικό «προϊόν» της Ισπανίας, καθώς γεννήθηκε στη χώρα των Βάσκων, έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Παμπλόνα μέχρι το 2012 που άνοιξε το κεφάλαιο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, όμως στα 28 του χρόνια αποφάσισε να αλλάξει «στρατόπεδο». Ο ταχύτατος σέντερ φορ αποφάσισε να κλείσει την πόρτα της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, καθώς όπως ανακοίνωσε πλέον τίθεται στη διάθεση της εθνικής ομάδας της Γκάνας, ώστε να μπορέσει να ζήσει το «όνειρο» ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

🇬🇭 | IT'S ABOUT TIME - Welcome to the Black Stars, Iñaki Williams @Williaaams45 #BlackStars | #BringBackTheLove pic.twitter.com/hFoq9bBm1I

O επιθετικός της Αθλέτικ αγωνίστηκε 17 φορές και σκόραρε τρία γκολ με την U21 των Ισπανών, όμως με την ανδρική ομάδα μετράει μια μισάωρη συμμετοχή στις 29 Μαΐου του 2016, σε φιλική νίκη επί της Βοσνίας (3-1). Θυμίζουμε πως η Γκάνα έχει προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ του Κατάρ και βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ουρουγουάη, την Πορτογαλία και τη Νότια Κορέα.

