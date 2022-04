Μουντιάλ 2022: Κατάρ - Εκουαδόρ στην πρεμιέρα, οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η κληρωτίδα είχε... κέφια και δεν απογοήτευσε! «Τιτανομαχίες» Ισπανία - Γερμανία και Πορτογαλία - Ουρουγουάη στους ομίλους, με το Κατάρ να φιλοξενεί το Εκουαδόρ στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πρώτη γεύση δόθηκε και οι μονομάχοι αρχίζουν το... ακόνισμα των όπλων. Η κληρωτίδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν άφησε ασυγκίνητο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, με την τιτανομαχία μεταξύ της Ισπανίας και της Γερμανίας να μαγνητίζει τα βλέμματα στον πέμπτο όμιλο, ενώ ξεχωρίζει και το μεγάλο ραντεβού της Πορτογαλίας των Κριστιάνο - Σάντος με την Ουρουγουάη των... μπαρουτοκαπνισμένων Καβάνι - Σουάρες στον όγδοο. Όμιλος «φωτιά» με Βραζιλία, Ελβετία, Σερβία και Καμερούν στον έβδομο και όλα... ανοιχτά για τα δυο εισιτήρια που θα χαρίσουν την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διοργάνωσης.

Η πρώτη πάσα ωστόσο στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή θα δοθεί σε περίπου επτά μήνες από τώρα στα γήπεδα του Κατάρ. Στις 27 Νοεμβρίου του 2022, ο κόσμος του ποδοσφαίρου θα φορέσει τα καλά του για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Κατάρ και Εκουαδόρ, σε ένα τουρνουά που θα έχει διάρκεια 27 ημερών και θα ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου, όταν θα διεξαχθεί και ο μεγάλος τελικός στο «Lusail Stadium»!

Οι αναμετρήσεις των ομίλων θα διεξάγονται στις 12:00, 15:00, 18:00 και 21:00 μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, ενώ τα νοκ άουτ στις 17:00 και στις 21:00. Η φάση των «16» θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ 3 και 6 Δεκεμβρίου, ενώ τα προημιτελικά στο διήμερο 9-10 του ίδιου μήνα. Από την πλευρά τους, οι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για τις 13 και 14 Δεκεμβρίου, ενώ μικρός και μεγάλος τελικός για τις 17 και 18 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

