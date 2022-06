Ακόμα και με θανατική ποινή κινδυνεύουν οι Άγγλοι οπαδοί αν συλληφθούν με κοκαΐνη στο Μουντιάλ του Κατάρ!

Οπαδοί της Αγγλίας που θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν ναρκωτικά στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μέχρι και θανατική ποινή.

Μπορεί να απομένουν περισσότεροι από τέσσερις μήνες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, αλλά οι οπαδοί της Αγγλίας δέχονται προειδοποιήσεις σχετικά με τις συνέπειες που θα υπάρξουν σε περίπτωση που συλληφθούν κι έχουν υπό την κατοχή τους ναρκωτικά!

Το περασμένο καλοκαίρι, ο τελικός του Euro 2020 στο «Γουέμπλεϊ» μεταξύ Αγγλίας και Ιταλίας στιγματίστηκε από τη συμπεριφορά των Άγγλων οπαδών στους δρόμους του Λονδίνου. Έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και ναρκωτικά προκάλεσαν χάος και ύστερα χωρίς εισιτήρια προσπάθησαν να εισβάλουν στο γήπεδο για τον αγώνα. Περισσότερα από 20 άτομα συνελήφθησαν από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου λοιπόν οι ιθύνοντες προειδοποιούν τους υποστηρικτές των «τριών λιονταριών» πως σε περίπτωση σύλληψης αν έχουν στην κατοχή τους παράνομες ουσίες όπως η κοκαΐνη θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες!

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 9 του 1987 για τον έλεγχο και τη ρύθμιση ναρκωτικών και επικίνδυνων ψυχοτρόπων ουσιών, τα άτομα που διακινούν ναρκωτικά στη χώρα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης 20 ετών και πρόστιμο μεταξύ 100.000 (£21.349) και 300.000 ριάλ ( 64.047 £).

Οι επαναλαμβανόμενοι παραβάτες, ωστόσο, θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επίσης προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες για τους αυστηρούς νόμους στο Κατάρ και τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν κατά την είσοδό τους.

Στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης αναφέρεται: «Υπάρχει μηδενική ανοχή για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Οι κυρώσεις για τη χρήση, τη διακίνηση, το λαθρεμπόριο και την κατοχή ναρκωτικών (ακόμη και για υπολειπόμενες ποσότητες) είναι αυστηρές. Η τιμωρία μπορεί να περιλαμβάνει μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, βαριά πρόστιμα και απέλαση.

Το αεροδρόμιο χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία ασφαλείας, όλες οι τσάντες σαρώνονται και οι διερχόμενοι επιβάτες που μεταφέρουν ακόμη και υπολειπόμενες ποσότητες ναρκωτικών ενδέχεται να συλληφθούν.

Εάν πρέπει να φέρετε ελεγχόμενα/συνταγογραφούμενα φάρμακα στο Κατάρ, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας την επίσημη συνταγή του γιατρού σας, το σημείωμα του νοσοκομείου ή μια επιστολή από τον ιατρό σας, που να αναφέρει λεπτομερώς το φάρμακο, τη συνταγογραφούμενη ποσότητα και τη δοσολογία.

Αυτό το σημείωμα ή η επιστολή θα πρέπει επίσης να υπογράφεται από τον γιατρό / σύμβουλο και να σφραγίζεται από το νοσοκομείο ή το χειρουργείο».

Ο Μαρκ Ρόμπερτς επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου της Αστυνομίας για την αστυνόμευση στο ποδόσφαιρο τόνισε ότι η βρετανική αστυνομία θα συνεργαστεί με τις αρχές στο Κατάρ για να συλλάβει τυχόν διακινητές στο τουρνουά!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English fans have been warned of the consequences if they are caught with drugs at the Qatar World Cup!



🚓 20 years in prison

💰 Between £20,000 and £70,000 fine

💀 Death penalty or life imprisonment for repeat offenders pic.twitter.com/E45Gk7FV9y