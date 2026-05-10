Χάμες Ροντρίγκες: Αποχωρεί από τη Μινεσότα και σκέφτεται την... απόσυρση
Το... 13ο «αντίο» της καριέρας του φέρεται πως είπε ο Χάμες Ροντρίγκες, αυτή τη φορά στη Μινεσότα του MLS, στην οποία αγωνιζόταν από τον περασμένο Φεβρουάριο.
Ο Κολομβιανός άσος σύμφωνα με τα διεθνή μέσα έπαιξε για τελευταία φορά με τον σύλλογο, τον οποίο ενημέρωσε για την πρόθεσή του να αποχωρήσει ως ελεύθερος.
Πλέον, και όπως σημειώνουν τα ρεπορτάζ,ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού θέλει να κάνει focus στην Εθνική του ομάδα ενόψει του Μουντιάλ, και έπειτα, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Είτε να ψάξει τον 14ο σταθμό της πορείας του στα γήπεδα, είτε ακόμη και να «κρεμάσει» τα παπούτσια του.
🚨 James Rodríguez is reportedly planning to RETIRE from football after the World Cup with Colombia. 😢💔🇨🇴— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 9, 2026
The playmaker will turn 35 during the tournament itself and is said to have already informed Minnesota of his decision. ⚠️
An incredible career could be coming to an end… pic.twitter.com/a7cT8wHiI4
