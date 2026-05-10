Χάμες Ροντρίγκες: Αποχωρεί από τη Μινεσότα και σκέφτεται την... απόσυρση

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Χάμες Ροντρίγκες ενημέρωσε τη Μινεσότα πως αποχωρεί και, σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Το... 13ο «αντίο» της καριέρας του φέρεται πως είπε ο Χάμες Ροντρίγκες, αυτή τη φορά στη Μινεσότα του MLS, στην οποία αγωνιζόταν από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Κολομβιανός άσος σύμφωνα με τα διεθνή μέσα έπαιξε για τελευταία φορά με τον σύλλογο, τον οποίο ενημέρωσε για την πρόθεσή του να αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Πλέον, και όπως σημειώνουν τα ρεπορτάζ,ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού θέλει να κάνει focus στην Εθνική του ομάδα ενόψει του Μουντιάλ, και έπειτα, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Είτε να ψάξει τον 14ο σταθμό της πορείας του στα γήπεδα, είτε ακόμη και να «κρεμάσει» τα παπούτσια του.

     

