Πρόκριση στον τελικό της Δύσης του MLS για το Σαν Ντιέγκο, μετά τη νίκη του με 1-0 επί της Μινεσότα του Τριάντη.

Νίκη και πρόκριση στους τελικούς της Δύσης του MLS για το Σαν Ντιέγκο, το οποίο επικράτησε με 1-0 επί της Μινεσότα Γιουνάιτεντ του Νεκτάριου Τριάντη. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο 27χρονος Δανός Άντερς Ντρέιερ στο 72ο λεπτό, χαρίζοντας στην ομάδα του το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Στον τελικό της Δύσης θα αντιμετωπίσει το Βανκούβερ, το οποίο απέκλεισε τη Λος Άντζελες του Σον και του Γιορίς στη διαδικασία των πέναλτι. Από την άλλη, το ζευγάρι στον τελικό της Ανατολής είναι η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι και η Νιου Γιορκ του Τόμας Μίλερ.

Ο 22χρονος αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έχοντας συνολικά πολύ θετική παρουσία. Πρόσφατα μάλιστα, ο Τριάντης έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος στην αναμέτρηση με τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.