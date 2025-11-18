Ο Νεκτάριος Τριάντης πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα με τη Λευκορωσία και έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά τους Ανδρέα Τεττέη και Χαράλαμπο Κωστούλα ακόμα ένας ποδοσφαιριστής έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στη διακοπή του Νοεμβρίου. Ο λόγος για τον Νεκτάριο Τριαντή, ο οποίος μετά την παρθενική του κλήση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε και την πρώτη του εμφάνιση με το εθνόσημο.

Ο 22χρονος μέσος πέρασε ως αλλαγή στο 64ο λεπτό του ματς με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία, αντί του Μανώλη Σιώπη και πήρε θέση στα χαφ, στο πλευρό του Ζαφείρη.

Ο ύψους 1.91μ. δεξιοπόδαρος χαφ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία, έπαιξε στα κλιμάκια των Καγκουρό, όμως τελικά επέλεξε να αγωνιστεί με τα γαλανόλευκα και πήρε την ευκαιρία του από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο υψηλόσωμος χαφ αγωνίζεται στη Μινεσότα, η οποία το καλοκαίρι έδωσε 2,5 εκατομμύρια στη Σάντερλαντ για να τον αγοράσει. Την τρέχουσα σεζόν μετράει στις ΗΠΑ 9 εμφανίσεις, με τρία γκολ και δυο ασίστ.