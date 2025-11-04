MLS: To γκολ που πέτυχε ο Τριάντης στην αναμέτρηση κόντρα στους Σιάτλ Σάουντερς δεν ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του (vid)

Ο Έλληνας χαφ βρήκε δίχτυα για ακόμη μία φορά τη φετινή χρονία στον αγώνα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ κόντρα στη Σιάτλ Σάουντερς

Οι Σιάτλ Σάουντερς υποδέχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (04/11) τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ για τον επαναληπτικό αγώνα της φάσης των «16» του MLS. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 4-2 ισοφαρίζοντας τη σειρά (προκρίνεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες). Οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους για μία τελευταία φόρα το βράδυ του Σαββάτου (08/11).

Για τους φιλοξενούμενους ο παίκτης που ξεχώρισε ήταν για άλλη μία φορά ο Νεκτάριος Τριάντης, που πέτυχε και το ένα από τα δύο γκολ για την ομάδα της Μινεσότα. Πιο συγκεκριμένα λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου και με το σκορ στο 3-0 ο Έλληνας μέσος βρήκε δίχτυα μετά από πολύ ωραία πάσα του Φινλανδού πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού, Ρόμπιν Λουντ.

Το γκολ αυτό του νεαρού χαφ έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει η αντεπίθεση, με την ομάδα του να πετυχαίνει ένα ακόμη τέρμα και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το σκορ στο 3-2. Στό δεύτερο μισό η Μινεσότα δε κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, με τον Βάργκας στο 86 να γράφει το τελικό 4-2.

Αυτό ήταν το τρίτο γκολ του Τριάντη σε επτά αγώνες στο MLS, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ, με τη κλήση του στην εθνική ομάδα για τους αγώνες του Νοεμβρίου να μοιάζει κάτι παραπάνω από δίκαιη.