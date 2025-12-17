Με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Δεν το... κουνάει από το πλευρό του Λιονέλ Μέσι ο Λουίς Σουάρες! Όπως είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες, ο Ουρουγουανός φορ βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με την Ίντερ Μαϊάμι, προκειμένου οι δύο πλευρές να συνεχίσουν την συνεργασία τους.

Όπως και έγινε, αφού η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση του συμβολαίου του Σουάρες για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της νέας σεζόν στο ΜLS. Βάζοντας έτσι τέλος στις φήμες που ήθελαν τον Ουρουγουανό να επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Νασιονάλ.

Στα 38 του πλέον, ο Σουάρες θα περάσει ακόμη μία σεζόν δίπλα στον Μέσι, ο οποίος θυμίζουμε ότι πρόσφατα ανανέωσε με την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ έως το 2028. Ο άλλοτε επιθετικός της Μπαρτσελόνα -μεταξύ άλλων- βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2024 στις ΗΠΑ για την Ίντερ Μαϊάμι, την οποία έχει εκπροσωπήσει 87 φορές με απολογισμό 42 γκολ και 29 ασίστ.

Sit back and enjoy EVERY @MLS goal scored by Luis Suárez in 2025 🇺🇾👑 pic.twitter.com/tni85LlSqY — OneFootball (@OneFootball) December 17, 2025

«Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον θρυλικό επιθετικό Λουίς Σουάρες, το οποίο θα έχει ισχύ έως και τη σεζόν 2026 της Major League Soccer (MLS). Ο Σουάρες υπέγραψε το νέο συμβόλαιο μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της ιστορικής σεζόν 2025, η οποία ήταν η δεύτερη χρονιά του στον σύλλογο. Η τεράστια εμπειρία και η ηγετική του παρουσία αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς ο σύλλογος κατέκτησε τον τρίτο και τέταρτο τίτλο του, κατακτώντας το Πρωτάθλημα της Ανατολικής Περιφέρειας και το MLS Cup που παρουσιάζεται από την Audi.

Παράλληλα, η ομάδα διακρίθηκε και σε διεθνές επίπεδο, με μια ιστορική πορεία έως τη φάση των «16» στο ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA, καθώς και με την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Concacaf Champions Cup 2025. Ο Σουάρες κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις το 2025, σημειώνοντας 17 γκολ και μοιράζοντας 17 ασίστ, συμβάλλοντας συνολικά σε 34 γκολ», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Ίντερ Μαϊάμι.