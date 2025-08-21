Ο Χοσέ Σιφουέντες γυρίζει εκεί ξανά στο MLS. Μετά από ένα σύντομο και μάλλον... άχρωμο πέρασμα από τη Ρέιντζερς, ο 26χρονος χαφ από το Εκουαδόρ ετοιμάζει βαλίτσες για Καναδά, με προορισμό την Τορόντο FC.

Ο Χοσέ Σιφουέντες γυρίζει σε γνώριμα εδάφη. Ο 26χρονος μέσος αφήνει τη Ρέιντζερς και επιστρέφει στο MLS, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Τορόντο FC, η οποία έχει έρθει σε συμφωνία για τον δανεισμό του παίκτη και οψιόν αγοράς για το 2026.

Η μεταγραφή είναι σχεδόν τελειωμένη, αφού ο παίκτης βρίσκεται ήδη στον Καναδά για ιατρικά και τις τελικές υπογραφές. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, υπάρχεισυμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και στον ποδοσφαιριστή.

Η παρουσία του στη Ρέιντζερς ήταν σύντομη και χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή, καθώς δεν κατάφερε να βρει ρόλο στα πλάνα του συλλόγου για τη νέα σεζόν. Αντιθέτως, στον Άρη την περασμένη σεζόν μέτρησε 29 ματς, 1 γκολ και 3 ασίστ.

Πιο πριν, είχε ξεχωρίσει στη LAFC με 121 συμμετοχές, 13 γκολ και 20 ασίστ από το 2020 έως το 2023, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη μεσαία γραμμή.