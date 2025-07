Στο MLS για λογαριασμό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς θα συνεχίσει, όπως δείχνουν την καριέρα του, ο Τόμας Μίλερ μετά την αποχώρησή του από την Μπάγερν Μονάχου.

Παρά τα 35 του χρόνια, ο Τόμας Μίλερ δεν έχει διάθεση να αφήσει στην άκρη τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Άλλωστε, αυτή ήταν η επιθυμία του, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει μερικές ημέρες πριν.

«Θα παραμείνω ποδοσφαιριστή, έχω ακόμη την επιθυμία να παίζω ποδόσφαιρο», ήταν τα λόγια του Γερμανού. Στις αρχές του μήνα, ο Μίλερ φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου (για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025), αποχαιρετώντας την αγαπημένη του Μπάγερν μετά από 17 ολόκληρα χρόνια συνεισφοράς και, φυσικά, αμέτρητων κατακτήσεων.

Το MLS έμοιαζε να είναι πιθανός προορισμός για τον 35χρονο Γερμανό και πράγματι έτσι θα γίνει! Ο Μίλερ είπε το «ναι» στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, στους οποίους θα γυρίσει σελίδα στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Το Μίλερ αναμένεται να υπογράψει στη νέα του ομάδα την ερχόμενη Παρασκευή (1/8) και θα μπορούσε να σημειώσει την πρώτη του συμμετοχή στις 9 Αυγούστου!

🚨🇨🇦 Thomas Müller to Vancouver Whitecaps, here we go! Deal done for German legend to join MLS side.



Two year deal in place for Müller who won’t retire and starts new chapter in MLS as he wanted.



Deal agreed as @TomBogert and BILD reported, Müller said yes today. pic.twitter.com/ff9eA9yksA