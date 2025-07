Ο Γερμανός άσος των γηπέδων μετά την αποχώρησή του από την Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να έχει «δίψα» για το ποδόσφαιρο, τονίζοντας πως δεν θα αποσυρθεί και... αφήνοντας υπονοούμενο για πιθανή μετακίνηση σε ομάδα του MLS.

Μετά από μια 17ετή συνεχή παρουσία ως επαγγελματίας παίκτης της Μπάγερν Μονάχου (είχε ξεκινήσει νωρίτερα από την ακαδημία του συλλόγου), ο Τόμας Μίλερ αποχώρησε από τους Βαυαρούς, γεμάτος τίτλους, γκολ και ρεκόρ.

Ο 35χρονος Γερμανός επιθετικός έφυγε με πλούσια τροπαιοθήκη γεμάτη με 33 κύπελλα, εκ των οποίων 13 πρωταθλήματα Bundesliga, ενώ σε συνολικά 756 επίσημες συμμετοχές με την ομάδα, σκόραρε 250 γκολ και μοίρασε άλλα 276 στους συμπαίκτες του ανά τα χρόνια. Πλέον, κυκλοφορεί στην αγορά ως free agent και δεν έχει καμία διάθεση να αφήσει το ποδόσφαιρο.

Σε δηλώσεις του, ο Μίλερ επιβεβαίωσε πως δεν έχει την πρόθεση να αποσυρθεί, αντίθετα διατηρεί ακόμη «δίψα» για το αγαπημένο του άθλημα και θέλει να συνεχίσει, «κλείνοντας το μάτι» στο MLS και τη διαφαινόμενη συμφωνία με τους Λος Άντζελες, λέγοντας πως το πρωτάθλημα είναι ενδιαφέρον και ανυπομονεί για μια νέα εμπειρία εκτός συνόρων.

«Έχω ακόμα την επιθυμία να παίξω ποδόσφαιρο και γι' αυτό αποφάσισα να συνεχίσω σίγουρα. Θα παραμείνω ποδοσφαιριστής. Σίγουρα θα είναι μια εμπειρία στο εξωτερικό για μένα - ανυπομονώ πραγματικά και είμαι περίεργος.... Το MLS είναι φυσικά ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, ειδικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ», εξήγησε ο Γερμανός.

🚨💬 Thomas #Müller confirms our exclusive news: He will NOT retire from professional football!



“I still have the desire to play football, and that’s why I’ve decided to definitely continue. I will remain a footballer.”



Müller on his next club and a possible MLS move: “It will… pic.twitter.com/fwJM2QIUCp