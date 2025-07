Το τελευταίο του ματς με τη Μπάγερν έπαιξε ο Τόμας Μίλερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο οποίος αποχαιρέτησε τον σύλλογο της καρδιάς του μετά τον αποκλεισμό από την Παρί.

Η ώρα έφτασε. Η στιγμή του εκκωφαντικού αντίο. Ο Τόμας Μίλερ είχε ανακοινώσει πως οι δρόμοι του με την αγαπημένη του Μπάγερν θα χωρίσουν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ο αποκλεισμός από την Παρί επίσπευσε τις διαδικασίες.

Ο Γερμανός φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα των Βαυαρών κι έριξε τίτλους τέλους σε μια σχέση 17 ετών ως επαγγελματίας. Από το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα πίσω στο 2008, ο Μίλερ πανηγύρισε συνολικά 33 τίτλους, 13 εκ των οποίων ήταν πρωταθλήματα Γερμανίας.

Μέσα σε αυτή την περίοδο το κοντέρ κατέγραψε συνολικά 250 γκολ με τη φανέλα των Βαυαρών, αλλά και 276 ασίστ που τον κατέστησαν ως θρύλο του γερμανικού συλλόγου.

