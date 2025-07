Σύμφωνα με δημοσίευμα από τις ΗΠΑ, η Κρουζ Αζούλ απέρριψε πρόταση της Σάρλοτ για την παραχώρηση του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τομ Μπόγκερτ αποκάλυψε πως σύμφωνα με δικές του πληροφορίες, η Σάρλοτ του MLS κατέθεσε πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για να κάνει δικό της τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει τεθεί εκτός ομάδας από το κλαμπ του Μεξικού κι έτσι αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πέρα από την Αλ Αχλί που φαίνεται να ενδιαφέρεται, εκείνος έχει πέραση και στο MLS, όπου είχε κάνει τρομερά πράγματα με την φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Η πρώτη κρούση που έγινε για τον 30χρονο Έλληνα φορ ήταν από τις ΗΠΑ και την Σάρλοτ, η οποία προσπάθησε να πάρει ως δανεικό τον ποδοσφαιριστή από την Κρουζ Αζούλ, όμως οι Μεξικανοί δεν δέχθηκαν το σενάριο αυτό και απέρριψαν την πρόταση.

🔵🇬🇷 Sources: Cruz Azul have rejected a loan offer from Charlotte FC for Giorgos Giakoumakis.



Talks ongoing between the two sides. Charlotte has GG's priority rights in MLS.



Giakoumakis, 30, had 9g/7a in 1,628 mins last season for Cruz Azul. pic.twitter.com/DjVNejJ45s