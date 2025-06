Την δεύτερη του φετινή ασίστ μοίρασε ο Αλέξανδρος Κατράνης με την φανέλα της Ρίαλ Σολτ Λέικ στο MLS, κάνοντας μία υπέροχη μακρινή μεταβίβαση.

Την πρώτη της νίκη μετά από σχεδόν δύο μήνες πέτυχε η Ρίαλ Σολτ Λέικ του Αλέξανδρου Κατράνη στο MLS, που επικράτησε με 2-0 της DC United. Ο Έλληνας αριστερός μπακ ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι και πέντε λεπτά προτού αντικατασταθεί στο 82ο λεπτό από τον Χουνκούα, έκανε μία ωραία μακρινή μπαλιά, δημιουργώντας έτσι το δεύτερο γκολ της ομάδας και βοηθώντας την να σφραγίσει τη νίκη.

Ο Κατράνης πήρε την μπάλα λίγο πίσω από τον χώρο του κέντρου κι έβγαλε με την μία την μπαλιά προς τον Γκόζο, που «έσπασε» ωραία το οφσάιντ της αντίπαλης άμυνας και βγήκε απέναντι στον τερματοφύλακά της, τον οποίο νίκησε με υποδειγματικό τελείωμα.

spoiler alert: it was onside



GOZO WITH THE GOALZO 🙂‍↕️ pic.twitter.com/wSR6cDjXYm