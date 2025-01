Στην Σάρλοτ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Πεπ Μπίελ, με τον αμερικανικό σύλλογο να ανακοινώνει την επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό.

Η Σάρλοτ ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Πεπ Μπίελ από τον Ολυμπιακό, με τον Δανό μεσοεπιθετικό να παραμένει στην ομάδα του MLS μέχρι την 1η Αυγούστου 2025.

Με τη φανέλα της Σάρλοτ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο 28χρονος Ισπανός έχει σημειώσει 2 γκολ και 3 ασίστ σε 11 αγώνες.

𝐁𝐈𝐄𝐋 is 𝐁𝐀𝐂𝐊 (like he never left) 👑



We have signed midfielder Pep Biel on loan from Olympiacos until August 1, 2025. pic.twitter.com/Ty77IYbgw2