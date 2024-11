Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στην δεύτερη συμμετοχή μετά την επιστροφή του στη δράση, ωστόσο ο τραυματισμός του δεν μοιάζει να είναι σοβαρός και στην Αλ Χιλάλ έχουν έναν συγκεκριμένο λόγο που τους κάνει να μην προβληματίζονται με τον Βραζιλιάνο.

Άτυχος στάθηκε και πάλι ο Νεϊμάρ. Στην δεύτερη συμμετοχή του μετά την επιστροφή στην αγωνιστική δράση από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο τον Οκτώβρη του 2023, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ένιωσε μια μικρή ενόχληση στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και παρότι πέρασε στο παιχνίδι κόντρα στην Εστεγκλάλ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση.

Ο «Νέι» ωστόσο ενημέρωσε τους θαυμαστές του πως ο τραυματισμός του δεν μοιάζει να είναι σοβαρός και πως οι γιατροί τον είχαν προειδοποιήσει για τα μυϊκά προβλήματα που θα παρουσιάσει στα πρώτα του παιχνίδια, λόγω της μεγάλης απουσίας του από την αγωνιστική δράση. Στην Αλ Χιλάλ πάντως επικρατεί έτσι και αλλιώς ηρεμία. Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως ο Νεϊμάρ δεν έχει αυτή τη στιγμή δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα καθώς δεν έχει δηλωθεί από την ομάδα του.

Ο Βραζιλιάνος δεν μπορεί να αγωνιστεί στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, κάτι που σημαίνει πως έτσι και αλλιώς θα είναι διαθέσιμος για την ομάδα του στα τέλη του μήνα και συγκεκριμένα στις 26/11, στην αναμέτρηση της Αλ Χιλάλ με την Αλ Σαντ για το ασιατικό Champions League.

🎙️JORGE JESUS:



“Neymar’s case is not easy. This just proves what I was thinking when I made the decision to not register him in the league because I knew it wouldn’t be easy. I knew he would have problems like he did today, the knee is healed but then there is muscular problems.… pic.twitter.com/xHFEOAg4Ya