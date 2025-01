Το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την ύψιστη τιμή για έναν πολίτη στις ΗΠΑ θα λάβει ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 19 παραλήπτες που υπέδειξε ο Τζο Μπάιντεν για τη φετινή χρονιά.

Ύψιστη τιμή στη ζωή και την καριέρα του Λιονέλ Μέσι, καθώς ο Αργεντινός σταρ είναι ένας από τους 19 ανθρώπους που επέλεξε ο Τζο Μπάιντεν να τους απονείμει το Μετάλλιο της Ελευθερίας!

Πρόκειται για τον σημαντικότερο τίτλο που μπορεί να λάβει ένας πολίτης των ΗΠΑ, με τον απερχόμενο Πλανητάρχη να υποδεικνύει τον παγκόσμιο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι ως έναν από τους παραλήπτες του μεταλλίου που θα του απονεμηθεί προσωπικά σε ειδική εκδήλωση που θα φιλοξενήσει ο Λευκός Οίκος το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου.

Ο Λιονέλ Μέσι, επελέγη στη λίστα πρωτίστως για το φιλανθρωπικό του έργο όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, γράφοντας συγκεκριμένα ότι «υποστηρίζει προγράμματα εκπαίδευσης και περίθαλψης για παιδιά σε όλο τον κόσμο μέσω του ιδρύματός του και είναι πρεσβευτής καλής θελήσεως της UNICEF»

Από κοινού με τον Μέσι αναμένεται να λάβουν το Μετάλλιο (τελευταίο στη θητεία του Μπάιντεν) διάσημες προσωπικότητες από όλους τους χώρους, όπως ο Μάτζικ Τζόνσον, η Χίλαρι Κλίντον, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον και ο frontman των U2, Μπόνο.

