Ο Νόα Άλεν βρήκε δίχτυα κόντρα στη Λος Άντζελες με ασίστ του Μέσι κι έκανε το πρώτο βήμα για την ανατροπή και την πρόκριση της Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Concacaf.

Η Ίντερ Μαϊάμι των Μέσι και Σουάρες κατάφερε να «σφραγίσει» την παρουσία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Concacaf, έχοντας για ακόμα μία φορά σε εξαιρετική μέρα τον Αργεντινό σούπερ σταρ. Ο 37χρονος σημείωσε δύο γκολ στη νίκη (3-1) απέναντι στη Λος Άντζελες, ενώ μοίρασε και μία ασίστ για τον Νόα Άλεν που έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Ο 20χρονος Έλληνας διεθνής βρήκε δίχτυα στο 61' ισοφαρίζοντας σε 1-1, ύστερα από ασίστ του Μέσι. Ο νεαρός οπισθοφύλακας πήρε την μπάλα κι έκανε το γέμισμα από το ύψος της περιοχής, στέλνοντάς τη στα δίχτυα του Ουγκό Γιορίς. Αρχικά φάνηκε ότι αυτή κατέληξε στην εστία ύστερα από κεφαλιά του Φεντερίκο Ρεντόντο, όμως στη συνέχεια το γκολ πιστώθηκε στον ίδιο τον Άλεν, που σκόραρε για δεύτερη φορά με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

Goaaal Inter Miami! 🔥🔥🔥🔥



The goal is given for Noah Allen but great work from Redondo there and we only need one more to go through!!pic.twitter.com/wzxUARVnO6