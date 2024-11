Ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Χεράρδο Μαρτίνο, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του στα play offs του MLS.

Η χρονιά για την Ίντερ Μαϊάμι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, ωστόσο έληξε άδοξα με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι να τερματίζει την πορεία της πρόωρα. Μετά τον αποκλεισμό στα play offs του MLS από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, ο τεχνικός τους αποφάσισε να αποχωρήσει.

Ο Χεράρδο Μαρτίνο ενημέρωσε τη διοίκηση ότι για προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να συνεχίσει και υπέβαλε την παραίτησή του μετά από έναν χρόνο παρουσίας στον σύλλογο του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο ίδιος κάθισε στον πάγκο της ομάδας για 67 παιχνίδια, καταγράφοντας 38 νίκες, 16 ήττες και 13 ισοπαλίες. Κατά τη διάρκεια της θητείας του κατέκτησε το League Cup, το Suppoters Shield που αποτέλεσε και το εισιτήριό τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενώ κατέρριψε με τους παίκτες του στην Ίντερ το ρεκόρ με τους περισσότερους βαθμούς στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο ίδιος μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη συνέχεια στο πρωτάθλημα έκρινε ότι ο κύκλος του εκεί έχει κλείσει, ενώ το όνομα που κυκλόφορεί και θέτει δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του, είναι αυτό του Τσάβι, ο οποίος είναι ελεύθερος.

🚨🇺🇸 Gerardo ‘Tata’ Martino leaves Inter Miami job as he won’t be the head coach next season.



Decision made by the Argentinian coach, as @tombogert reported. pic.twitter.com/sZPjdldE8I