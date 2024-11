Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι αποκλείστηκε στα Play Offs του MLS από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και ολοκλήρωσε... άδοξα τη σεζόν, παρά το ότι είχε πάρει προβάδισμα πρόκρισης στο πρώτο ματς για τους «16».

Τι κι αν ήταν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου του MLS, η Ίντερ Μαϊάμι των Μέσι και Σουάρες αποκλείστηκε στη φάση των «16» της διοργάνωσης μετά την ήττα από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ στα Play Offs (10/11).

Στην πρώτη αναμέτρηση, η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε πάρει τη νίκη με 2-1 εκτός έδρας, ωστόσο οι αντίπαλοί τους μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο δεύτερο παιχνίδι και επικράτησαν με 3-2, στέλνοντας το σύνολο του Τάτα Μαρτίνο σε... διακοπές.

Ο Ρόχας άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 17', με τον Τιαρέ να ισοφαρίζει στο 19'. Ο ίδιος γύρισε το ματς μόνος του, καθώς στο 21' έδωσε το προβάδισμα στη Γιουνάιτεντ. Στο 65΄ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά φέρνοντας πάλι το ματς στα ίσα, όμως ο Σλις «σφράγισε» τελικά τη νίκη για την ομάδα της Ατλάντα στο 76'.

Η δεύτερη σεζόν του Μέσι με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι ολοκληρώθηκε με τον ίδιο να έχει σκοράρει 21 γκολ και 11 ασίστ, σε 22 παιχνίδια! Οι «ροζ» βρίσκονταν πρώτοι στη βαθμολογία της Ανατολικής περιφέρειας, ενώ φέτος κατέκτησαν και το Supportters Shield, που τους έστειλε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του ερχόμενου καλοκαιριού.

🚨🇺🇸 Season over for Inter Miami as Leo Messi’s header is not enough after conceding 3 goals to Atlanta United.



Inter Miami are out of the playoffs and the season has come to an end. pic.twitter.com/KGYXGRfpjY